Самара, , 09:51 — REGNUM Бывшего директора учреждения дополнительного образования города Самары обвинили в совершении мошенничества. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Деньги Андрей Репин © ИА REGNUM

По версии следствия, с февраля по декабрь 2020 года фигурантка уголовного дела издавала приказы о выплате единовременных надбавок сотрудникам возглавляемого учреждения.

В материалах дела указано, что эти распорядительные документы послужили основанием для осуществления соответствующих выплат. При этом часть денег в размере свыше 55 тысяч рублей обвиняемая присвоила под предлогом их дальнейшего использования на нужды учреждения, а также угроз увольнения работников.

Следователи считают, что помимо этого, фигурантка уголовного дела издала приказ о трудоустройстве мужчины на должность педагога дополнительного образования, при этом она знала, что он не будет исполнять возложенные на него обязанности.

«В результате данных преступных действий, за период с октября 2003 года по май 2020 года мужчине была начислена заработная плата в размере более двух миллионов рублей, которые обвиняемая также обратила в свою пользу», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Расследование дела продолжается.