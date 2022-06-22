Санкт-Петербург, 22 июня, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Учащегося девятого класса, который сам выстрелил себе в ногу, госпитализировали в Санкт-Петербурге. Об этом 22 июня сообщает «Фонтанка».

ru.torange.biz Пневматический пистолет

Несовершеннолетний в районе трёх часов ночи отправлен в медучреждение. Врачи детской больницы № 19 в ходе диагностики установили наличие пулевого ранения ноги, а в левой голени было найдено инородное тело.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что подросток выстрелил себе в ногу случайно во время прогулки. По словам юноши, это произошло ещё днём 19 июня на проспекте Космонавтов, 92.

Полиция устанавливает обстоятельства, а также то, как оружие оказалась в руках девятиклассника.