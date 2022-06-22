Донецк, , 09:49 — REGNUM Киевский район Донецка вновь был обстрелян из артиллерии вооруженными украинскими формированиями. Об этом 22 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что новый обстрел ВСУ Киевского района Донецка был зафиксирован в 09:22 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Сахалине продолжается сбор помощи для участников спецоперации в защиту Донбасса.