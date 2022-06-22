Оренбург, , 09:48 — REGNUM В Оренбургской области свыше 82 тысяч жителей могут не выехать за рубеж в разгар летних отпусков, сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Туризм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Причиной ограничительной меры названы долги. По данным судебных приставов, седьмую часть должников составляют граждане, игнорирующие выплату алиментов детям.

Благодаря предпринимаемой мере за пять месяцев удалось взыскать в счет оплаты имеющихся задолженностей около 100 млн рублей. Из этой суммы свыше 2 млн рублей приходится на содержание несовершеннолетних детей.

Стоит отметить, временные ограничения на выезд должника за пределы России применяются в отношении должников, имеющих долг, превышающий 30 тысяч рублей. Если должник не приступает к погашению задолженности в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение в праве выезда действует при сумме долга от 10 тыс. рублей.