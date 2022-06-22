Оренбург, 22 июня, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Оренбургской области свыше 82 тысяч жителей могут не выехать за рубеж в разгар летних отпусков, сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

Причиной ограничительной меры названы долги. По данным судебных приставов, седьмую часть должников составляют граждане, игнорирующие выплату алиментов детям.

Благодаря предпринимаемой мере за пять месяцев удалось взыскать в счет оплаты имеющихся задолженностей около 100 млн рублей. Из этой суммы свыше 2 млн рублей приходится на содержание несовершеннолетних детей.

Стоит отметить, временные ограничения на выезд должника за пределы России применяются в отношении должников, имеющих долг, превышающий 30 тысяч рублей. Если должник не приступает к погашению задолженности в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение в праве выезда действует при сумме долга от 10 тыс. рублей.