Симферополь, , 09:47 — REGNUM Погода ухудшилась в районе проведения операции по поискам пропавших без вести после удара Украины по буровым платформам «Черноморнефтегаза».

Шторм (сс) Pexels

Сильный северо-западный ветер и начавшийся шторм заметно осложнили проведение поисково-спасательной операции, специалисты не исключают, что поиски могут оказаться безуспешными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Крыма.

Добавим, что на территории Крыма действует штормовое предупреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, удары по буровым платформам «Черноморнефтегаза» Украина нанесла утром 20 июня. После этого семь человек числятся пропавшими без вести. Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о выплате семьям пропавших без вести по 6,5 млн рублей.