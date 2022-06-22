Москва, , 09:46 — REGNUM Старый официальный адрес посольства США в Москве — Большой Девятинский переулок, дом 8 — изменён на новый - площадь Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщается 22 июня на портале мэра столицы.

Здание посольства США в Москве Dzerod

Уточняется, что теперь дипломатическая миссия США располагается по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1–9.

Старый адрес американского посольства аннулирован. в мэрии напомнили, что с инициативой увековечить в Москве память защитников Донбасса выступили депутаты Мосгордумы.

Как сообщало ИА REGNUM, за название «Площадь Донецкой Народной Республики» в проекте «Активный гражданин» проголосовали около 45%, почти 279 человек.

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