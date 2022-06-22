Пенза, 22 июня, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В город Мариуполь из Пензенской области доставят порядка 20 тонн гуманитарного груза с офисной мебелью. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

t. me/omelnichenko Пензенская область направит в ДНР офисную мебель

«Благодаря пензенской мебели горожане смогут быстрее вернуться на рабочие места, возобновить работу предприятий. Благодарю каждого, кто принимает участие в оказании помощи нашему народу на Донбассе. Вместе мы со всем справимся», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

ИА REGNUM напоминает, в начале июня в Донецкую народную республику из Пензенской области прибыла автоколонна с комплектующими асфальтобетонного завода.

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