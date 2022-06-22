Стокгольм, , 09:43 — REGNUM Шведская студия EA DICE дала понять, что не планирует выпускать сиквел популярной игры Mirror’s Edge с механиками паркура. Об этом 22 июня сообщает портал GamesRadar.

Mirror’s Edge Скриншот из игры

Во время общения с журналистами генеральный директор EA DICE Ребекка Кутаз заявила, что все проекты, подобные Mirror’s Edge, компания «всецело» отодвинула на второй план. «Мы сосредоточены только на Battlefield 2042. У нас нет времени ни на что другое, и это то, чем мы хотим заниматься», — сказала Кутаз, добавив, что за три последующих года студия хочет сделать Battlefield 2042 «мощным шутером от первого лица».

Отметим, что с 2002 года EA DICE занималась в основном играми серии Battlefield и Mirror’s Edge стала самым большим «отклонением от курса». В июне 2016 года студия выпустила Mirror’s Edge: Catalyst — проект представляет собой перезагрузку оригинальной игры.

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