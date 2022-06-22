Кемерово, 22 июня, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Кемерове сегодня, 22 июня, состоится акция-флешмоб «Кузбасс помнит!» Об этом сообщила мэрия города.

t. me/KemAdmOnline «Фронтовые бригады» исполняют песни военных лет

В телеграм-канале администрации уточняется, что на улицах, названных в честь героев, «фронтовые бригады» исполнят песни военных лет.

В акции будут участвовать творческие коллективы учреждений культуры. Флешмоб запланирован с 15:00 до 16:00. В 16:15 (время местное) будет объявлена Всероссийская минута молчания. А в 22:00 у памятника воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, пройдёт акция «Свеча памяти» и состоится молебен.