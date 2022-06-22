Париж, , 09:41 — REGNUM Банк Франции снизил прогноз экономического роста в стране до 2,3% в 2022 году и повысил прогноз инфляции до 5,6%, передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Банк Франции демонстрирует свою осторожность в отношении французской экономики перед лицом «потрясений», которые на нее обрушились. Центральный Банк Франции снизил прогноз экономического роста до 2,3%. Ранее Банк Франции прогнозировал рост экономики с 2,8% до 3,4%.

«На экономический рост будет влиять текущий уровень инфляции, влияющий на покупательную способность, и ухудшение международной экономической конъюнктуры, а также очень неопределенный геополитический контекст, который снижает доверие всех экономических агентов», — пояснил, со своей стороны, Центральный Банк Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн, от отставки которой президент страны Эммануэль Макрон отказался, примет на следующей неделе председателей групп, недавно избранных в Национальную ассамблею.