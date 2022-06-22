Сеул, , 09:43 — REGNUM В мае 2022 года по Южной Корее мигрировали 523 тыс. человек, что на 6,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Местное население DVIDSHUB

Согласно опубликованным данным, показатель за май является самым низким с 1975 года. Спад внутренней миграции наблюдается на протяжении семнадцати месяцев подряд.

Эксперты отмечают, что спад показателя связан с сокращением числа молодых людей, которые часто меняют место жительства, а также сокращением количества сделок купли-продажи недвижимости из-за роста ставок и ужесточения правил кредитования.

Самый большой отток населения наблюдался в Сеуле (3082 человека), провинции Кёнсан-Намдо (1605 человек), Тэгу (1399 человек). А чистый приток населения — в провинции Кёнгидо (3719 человек), провинции Чхунчхон-Намдо (1151 человек) и Инчхоне (2203 человека).

Количество мигрантов на 100 человек в стране оказалось 12%, что на 0,8% меньше по сравнению с маем 2021 года.