Москва, 22 июня, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин еще в середине 2000-х годов сказал свое твердое «нет» той части спецслужбистских элит России и бывшего СССР, которые взяли подряд на расчленение России во имя вхождения в Запад, но сам при этом идею вхождения в Запад не откинул, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на канале движения в YouTube.

Kremlin.ru Владимир Путин

Кургинян отметил, что бывший советник бывшего президента России Бориса Ельцина Анатолий Ракитов сначала в 90-е годы заявил о том, что необходимо через потрясения и авторитарную модернизацию сменить культурные коды русского народа, чтобы он стал европейским, а затем, в 2005 году заявил, что Россия не должна восстановить своего величия, а должна стать маленькой уютной и удобной для проживания страной, где будут чистые сортиры.

«Устами Ракитова глаголил Филипп Денисович Бобков , а его устами глаголила целая группа спецслужбистов, которая настаивала на вхождение России в Европу. Это были и Андропов , и его учитель Куусинен , и другие. И произошло это ровно тогда, когда высокие гости приехали в Российскую Федерацию и говорили: «Да-да, мы вам обещали, что вы войдете в НАТО, в Европу как часть нашего единого целого. Но вы знаете, вы слишком большие, и ядерного оружия много, вы сначала разоружитесь, потом разделитесь на части, а потом мы каждую часть будем брать в себя» . И была группа, и отнюдь не только либералов, но и наших ревнителей вхождения России в мировое сообщества, которая сказала этому «да», и поручила это сказать Ракитову. Вот этой группе Путин тогда сказал «нет». Не группе тех, кто говорил, что давайте войдем в Европу, а группе, которая сказала, что давайте этот корабль разделим на доски и подарим их разным европейским странам», — заявил Кургинян.

Все, что мы сегодня переживаем в России и мире — есть часть этого путинского «нет». Потому что после был дан отпор агрессии Грузии в Южной Осетии, были признаны Южная Осетия и Абхазии, после этого был присоединен Крым, была оказана поддержка Донбассу и сегодня идет спецоперация России на Украине.