Путин сказал «нет». Часть элит пообещали Западу расчленить Россию. Кургинян
Москва, 22 июня, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин еще в середине 2000-х годов сказал свое твердое «нет» той части спецслужбистских элит России и бывшего СССР, которые взяли подряд на расчленение России во имя вхождения в Запад, но сам при этом идею вхождения в Запад не откинул, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на канале движения в YouTube.
Кургинян отметил, что бывший советник бывшего президента России Бориса Ельцина Анатолий Ракитов сначала в 90-е годы заявил о том, что необходимо через потрясения и авторитарную модернизацию сменить культурные коды русского народа, чтобы он стал европейским, а затем, в 2005 году заявил, что Россия не должна восстановить своего величия, а должна стать маленькой уютной и удобной для проживания страной, где будут чистые сортиры.
Все, что мы сегодня переживаем в России и мире — есть часть этого путинского «нет». Потому что после был дан отпор агрессии Грузии в Южной Осетии, были признаны Южная Осетия и Абхазии, после этого был присоединен Крым, была оказана поддержка Донбассу и сегодня идет спецоперация России на Украине.