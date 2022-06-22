Москва, 22 июня, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 22 июня подписал постановление о присвоении названия безымянной территории возле посольства США. Документ опубликован.

Цуканов М.В Флаг ДНР

Согласно тексту постановления, безымянной территории, расположенной от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в Пресненском районе Москвы присваивается наименование площадь Донецкой Народной Республики.

Рядом находится здание американского посольства в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее соответствующее голосование было проведено на портале «Активный гражданин». Также анонсировалось появление в Москве географического объекта, названного в честь Луганской Народной Республики.