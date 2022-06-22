Оренбург, 22 июня, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В пригороде Оренбурга произошло ДТП, в котором пострадала пятилетняя девочка, сообщили 22 июня в пресс-службе УМВД по Оренбуржью.

пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП

По данным ведомства, на 14 километре автодороги Обход Оренбурга грузовик врезался в легковой автомобиль. Транспортные средства двигались в одном направлении. Водитель «Урала» не выдержал безопасную дистанцию.

Пятилетняя пассажирка легковой машины получила травмы. Потребовалась помощь медиков. По факту автоаварии полиция проводит проверку.