Москва, 22 июня, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Срок ограничения полётов в аэропорт «Воронеж» продлён до 03:45 мск 30 июня, решение принято Росавиацией, сообщила пресс-служба ведомства 22 июня.

Марина Каширская ИА REGNUM Аэропорт «Воронеж»

Ограничения на полёты также действует для аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на авиасообщение с 11 городами юга и центра России был введён с 24 февраля. Пассажирам предлагают пользоваться железнодорожным или автотранспортом, а также авиасообщением из других городов.