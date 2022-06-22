Ростов-на-Дону, 22 июня, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о превышении полномочий и получении взятки, фигурантами которого стали двое полицейских. Один из подследственных объявлен в федеральный розыск, сообщили ИА REGNUM в донском управлении СКР.

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Следователи полагают, что в феврале 2022 года сотрудники отдела полиции № 5 городского управления МВД России прибыли на вызов в квартиру жилого дома, расположенного по переулку Андреева. Нарушая нормы закона, они применили наручники в отношении двух горожан и доставили их в служебный автомобиль. По пути в отдел полиции подозреваемые получили от одного из задержанных 30 тыс. рублей. В обмен полицейские пообещали не привлекать мужчин к административной ответственности за потребление наркотиков.

Суд отправил одного из экс-полицейских под домашний арест, второго фигуранта, скрывшегося от следствия, ищут.

Расследование уголовного дела продолжается.