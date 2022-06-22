Туран, Тува, , 09:37 — REGNUM В Туве задержана 33-летняя жительница города Туран по обвинению в убийстве женщины. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление было совершено в ночь на 21 июня.

С ножом в руке Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания

По данным ведомства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемая пришла в дом к потерпевшей, где между ними произошла ссора.

«В ходе развития конфликта обвиняемая нанесла женщине ножевое ранение в область брюшной полости. От полученной травмы потерпевшая скончалась в медицинском учреждении», — отметили в ведомстве.

Женщине к настоящему времени предъявлено обвинение в убийстве, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.