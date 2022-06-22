Уфа, 22 июня, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Директора хлебокомбината обвинили в неисполнении решений суда в Башкирии. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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По версии дознания, в производстве судебных приставов находилось девять исполнительных материалов о взыскании с АО «Нефтекамский хлебокомбинат» более двух млн рублей.

«Во избежание принудительного списания денежных средств, обвиняемый направил в адрес ООО «Наш Хлебный Дом» распорядительные письма о перечислении более девяти млн рублей напрямую контрагентам — поставщикам АО «Нефтекамского хлебокомбината», минуя расчетные счета возглавляемого им предприятия», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что обвиняемый был предупрежден об уголовной ответственности за неисполнение решений суда.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый признал и погасил задолженность. Материалы уголовного дела переданы мировому судье по г. Нефтекамск для рассмотрения по существу.