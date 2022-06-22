Минск, 22 июня, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Белоруссия помнит всех героев и безвинных жертв Великой Отечественной войны, заявил 22 июня президент республики Александр Лукашенко.

Alexxx Malev Монумент «Мужество». Брестская крепость. Брест

По его словам, 81 год назад теплое, солнечное воскресное утро 22 июня для миллионов советских граждан в один миг обернулось ужасами бомбежек, беспощадным истреблением мирных жителей и нескончаемой болью. Размах фашистского террора был таков, что никто до сих пор не знает точного количества потерь.

«Белоруссия помнит всех героев и безвинных жертв той войны. Помнит она и имена тех, кто сотрудничал с военными преступниками и участвовал в кровавых расправах с населением», — сказал Лукашенко в обращении к соотечественникам по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

«В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа мы, белорусы, склоняем головы перед священным подвигом победителей, освободивших мир от нацизма, и возвышаем свой голос в защиту исторической правды и справедливости», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что позиции миллионов жителей России и Белоруссии едины в отношении сохранения исторической памяти.

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