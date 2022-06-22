Красноярск, 22 июня, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Сильная жара ожидается 23 июня в южных районах Красноярского края. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, температура воздуха днём поднимется до +30…+35 °С.

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В центральных и южных районах Красноярского края 23–24 июня прогнозируются местами сильные дожди, грозы, град, местами крупный град. Ожидаются шквалистые усиления ветра 15-20 м/с, местами 25 м/с и более.

На юге Таймырского района, в Туруханском районе и Эвенкии 23 июня ожидается жаркая погода — до +30…+32 °С.

Высокая пожарная опасность четвёртого класса сохранится местами на юге Таймыра, в Эвенкии, в Туруханском и центральных районах края.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам синоптиков, летом 2022 года в России ожидается неоднородная погода.

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