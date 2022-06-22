Чебоксары, 22 июня, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Чувашии начались мероприятия в рамках Дня памяти и скорби. Полицейские, несущие службу, почтили память погибших во время Великой Отечественной войны минутой молчания, а в Козловском районе зажгли свечи на территории мемориала «Строителям безмолвных рубежей», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

https://cap.ru/ Акция «Свеча памяти» у мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Чувашии

21 июня в 22:15 полицейские, исполняющие служебные обязанности, почтили память павших в годы войны. В МВД по Чувашии отмечают, что участниками патриотической акции «Минута молчания» стали сотрудники дежурных частей, строевых подразделений и территориальных органов министерства на районном уровне.

«Сотрудники, выполняющие свои служебные обязанности в составе следственно-оперативных групп, на местах происшествий, пеших и автопатрулей, покинув кабинеты и салоны машин, остановившись на маршруте патрулирования, сняв головные уборы, почтили память погибших в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении полиции.

Также остановились на обочине или парковках служебные автомобили со включенными проблесковыми маячками

https://21.мвд. рф/ В Чувашии полицейские почтили память павших в годы войны

Кроме того, вечером 21 июня свечи зажгли на территории мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском районе, открытие которого состоится 1 июля.