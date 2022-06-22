Владикавказ, 22 июня, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Северной Осетии в ночь на 22 июня закрыто движение по Транскавказской автомагистрали. Причиной стал камнепад, обрушившийся на транспортную артерию, соединяющую Северную и Южную Осетию, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

kavkaz. rosavtodor.ru Транскам. Камнепад

В ведомстве уточнили, что дорога будет открыта, только когда минует опасность, и порекомендовали участникам движения воздержаться от поездок в данном направлении.

«Запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 23:45 21 июня 2022 года до особого распоряжения», — сообщили в пресс-службе МЧС.

В настоящее время все силы и средства ведомства и аварийные городские и районые службы находятся в режиме повышеной готовности.