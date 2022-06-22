Пермь, , 09:41 — REGNUM Инспекция по охране объектов культурного наследия обязывает Минобороны убрать с фасада Дома офицеров в Перми баннер со знаком Z, сообщает телеграм-канал издания «Звезда».

Дом офицеров в Перми gdoperm.ru

Требование связано с тем, что дом офицеров является объектом культурного наследия. Установка вывесок, не относящихся к информационным надписям и обозначениям, на таких зданиях должна осуществляться в специальном порядке.

Однако заявлений о согласовании проекта вывески на дом офицеров в инспекцию по охране объектов культурного наследия не поступало. В результате в адрес Минобороны России, которое является правообладателем здания, объявлено «предостережение о незамедлительном демонтаже вывески».

Добавим, здание дома офицеров Пермского гарнизона является уникальным памятником архитектуры. Объект построен в 1943 году по проекту свердловского архитектора В. В. Емельянова. Здание дома офицеров, памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу, Вечный огонь, мемориальные доски и кубы с именами Героев Советского Союза и воинскими формированиями Западного Урала входят в исторический мемориальный комплекс Перми (Площадь Ветеранов).