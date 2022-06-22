Ярославль, 22 июня, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Ярославской области завершено расследование уголовного дела о бандитизме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области. Вооружённая банда вымогала деньги у предпринимателей.

Цитата из к/ф «Жмурки». реж Алексей Октябринович Балабанов. 2005. Россия Бандиты

«По версии следствия, 40-летний житель Ярославля в 2015–2019 годах создал и возглавил устойчивую вооруженную группу. Деятельность банды была нацелена на совершение вымогательства имущества у предпринимателей под предлогом представления интересов в коммерческих спорах. Узнав о том, что между коммерсантами возникла конфликтная ситуация, члены банды предлагали одной из сторон свои услуги по разрешению спора. Приезжая на встречу предпринимателей, бандиты наносили побои жертве и, угрожая применением оружия, требовали от нее денежные средства в качестве «штрафа», — пояснили в прокуратуре.

Всего в банде состояло четыре человека в возрасте от 29 до 50 лет. С июля по сентябрь 2020 года они трижды вымогали деньги, общая сумма ущерба от их действий составила 9 миллионов 200 тысяч рублей. Уже в октябре 2020 года их задержали.

Сейчас расследование закончено, а дело передано в областной суд. Члены банды обвиняются в бандитизме, вымогательстве и незаконном хранении оружия, а также боеприпасов к нему.