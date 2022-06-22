Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Американский нападающий клуба «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс признан самым ценным игроком сезона 2021/22 в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 22 июня сообщает пресс-служба лиги.

Остон Мэттьюс Azadeh Kashani

24-летний Мэттьюс получил награду «Харт Трофи». Также на неё претендовали Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Джонни Годро («Калгари Флэймз») и Джонатан Юбердо («Флорида Пантерз»).

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Мэттьюс сыграл в 73 матчах, в которых набрал 106 очков — 60 голов и 46 результативных передач. Он стал лучшим снайпером чемпионата и шестым по набранным очкам.

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