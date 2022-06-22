Белгород, 22 июня, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Шесть тысяч свечей зажгли волонтёры 22 июня на музейной площади Белгорода — город присоединился к международной акции «Свеча памяти», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Белгородской области Акция «Свеча памяти»

Цветы и свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне принесли горожане и к мемориалу «Скорбящая мать». Минутой молчания почтили подвиг павших в борьбе против фашизма.

«Уже выросли внуки и правнуки тех, кто встал тогда на защиту Родины. Но память об их подвиге по-прежнему с нами. Сегодня, вспоминая события тех страшных лет, мы говорим слова благодарности нашим солдатам, которые самоотверженно сражаются в специальной военной операции на Украине. Все они достойные наследники тех, кто победил в Великой Отечественной войне», — написал в социальных сетях губернатор Вячеслав Гладков.

В годы войны Белгород был разрушен практически до основания.