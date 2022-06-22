Симферополь, , 09:30 — REGNUM Срок ограничения полётов в аэропорт Симферополя продлён до 03:45 мск 30 июня, решение принято Росавиацией. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта 22 июня.

Взлет самолета в международном аэропорту Симферополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Режим временного ограничения полетов в аэропорт Симферополь продлен до 30 июня 2022 года 03:45 часов по московскому времени. По вопросам обмена или возврата авиабилетов необходимо обращаться в авиакомпании», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Симферополя, как и ещё десять аэропортов юга и центра России, остаётся закрытым с 24 февраля. Отметим, что к турсезону в Крым запустили дополнительные поезда и автобусы. На днях в СМИ появились сообщения со ссылкой на главу Минтранса России о том, что ведомство обсуждает возможность возобновления авиасообщения с Крымом.