Якутск, 23 июня 2022, 10:39 — REGNUM Создание Центров амбулаторной онкологической помощи в рамках национального проекта «Здравоохранение» увязано с лекарственным обеспечением граждан, и это очень важно. Такое мнение высказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв, комментируя открытие в Чурапчинском и Томпонском районах Якутии центров амбулаторной онкологической помощи. Он считает, что это даёт возможность закупать огромное количество лекарственных средств и получать финансирование на эти цели.
Он также обратил внимание на то, что новые центры амбулаторной онкологической помощи в Якутии играют огромную роль — современная медицина серьезно развивает технологии, заменяющие стационары.
Как сообщало ИА REGNUM, два центра амбулаторной онкологической помощи начали работать в Чурапчинском и Томпонском районах Якутии. Они созданы в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».