Якутск, 23 июня, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Создание Центров амбулаторной онкологической помощи в рамках национального проекта «Здравоохранение» увязано с лекарственным обеспечением граждан, и это очень важно. Такое мнение высказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв, комментируя открытие в Чурапчинском и Томпонском районах Якутии центров амбулаторной онкологической помощи. Он считает, что это даёт возможность закупать огромное количество лекарственных средств и получать финансирование на эти цели.

Пресс-служба правительства Хабаровского края В онкоцентре

«Самое главное — внимание региональных властей к онкологической тематике и к здравоохранению в целом, а также достойное финансирование. Очень многое зависит от политики региональных властей и регионального бюджета. Если региональные власти уделяют внимание здравоохранению, то в них появляются проекты, подобные Центрам амбулаторной онкологической помощи, которые помогают населению и врачам», — подчеркнул Юрий Жулёв.

Он также обратил внимание на то, что новые центры амбулаторной онкологической помощи в Якутии играют огромную роль — современная медицина серьезно развивает технологии, заменяющие стационары.

«Там, где это возможно, онкологическую помощь переводят из стационарного звена в амбулаторное. Амбулаторные центры выполняют очень важные функции диспансерного наблюдения онкологических пациентов, которые перенесли лечение, уходят в ремиссию. За ними требуются серьезное специализированное наблюдение, уход. Амбулаторные центры с успехом выполняют данные функции», — пояснил Юрий Жулёв.

Как сообщало ИА REGNUM, два центра амбулаторной онкологической помощи начали работать в Чурапчинском и Томпонском районах Якутии. Они созданы в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».