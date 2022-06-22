Санкт-Петербург, 22 июня, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Инвалиды, которые живут в Центре социальной реабилитации в Санкт-Петербурге, сидят в четырёх стенах без возможности выйти за пределы территории. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Петербурге.

Onf.ru Нелегкая жизнь инвалидов

Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова посетила Центр социальной реабилитации инвалидов, который находится в Курортном районе города. Агапитова получала жалобы на то, что подопечным не дают возможности выйти за пределы территории, не исключая тех, кто не лишён дееспособности.

В ходе проверки стало понятно, что Центр исполняет приказ 2021 года, который предусматривает соблюдение атиковидных ограничений в области входа и выхода. Аппарат уполномоченного также отметил, что организация не выполняет свои функции по реабилитации людей. Центр не отличается от психоневрологического интерната.

В ходе разговоров с сотрудниками Светлане Агапитовой удалось узнать, что ограничения были введены в ноябре 2021 года приказом директора. Из работников никто не ответил, когда они будут сняты. К тому же руководитель Центра до середины июля находится в отпуске.

Об отсутствии социальной реабилитации в Центре свидетельствуют пустующие специальные помещения, дееспособные инвалиды не трудоустраиваются, а тренировочные комнаты до сих на стадии планирования. Отметим, что за шесть лет работы в самостоятельную жизнь вернулись только семь человек. А мощности центра рассчитаны на 120 мест.