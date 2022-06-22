Томск, 22 июня, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Владимир Мазур по итогам встречи с сотрудниками областной администрации объявил, что все они фактически находятся на испытательном сроке. Об этом он написал в своём телеграмм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«У всей областной команды есть меньше трёх месяцев, чтобы доказать свой профессионализм и желание работать. Грамотные и неравнодушные специалисты сохранят свои места. Они составят костяк управленческой команды в регионе. С остальными попрощаемся», — отметил он.

По его словам, администрации предстоит доказать местным жителям свою профессиональную пригодность. Все основные кадровые решения будут приняты после 11 сентября, в случае победы Мазура на губернаторских выборах.

«Менять буду не только кадры, но региональную систему власти сверху донизу. Чиновники на всех уровнях должны быть удобным сервисом для граждан, а не наоборот», — заключил глава региона.