Москва, , 09:29 — REGNUM В особой экономической зоне «Технополис «Москва» осенью 2022 года начнут производить препараты для клеточной терапии. Завод уже построен и в ближайшее время начнут устанавливать оборудование, сообщается на портале мэра столицы.

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Завод будет выпускать до 70 тысяч единиц продукции в год для медицинских клиник, ожоговых центров и центров медицины катастроф. Препараты применяют для лечения длительно не заживающих ран, язв и обширных ожогов.

Объем инвестиций в проект уже достиг 240 млн рублей. На заводе будет создано 50 новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, технополис «Москва» на площадке в Печатниках запустят производство 20 жизненно необходимых лекарственных препаратов

Читайте подробнее: в технополисе «Москва» на площадке в Печатниках запустят производство 20 жизненно необходимых лекарственных препаратов.

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