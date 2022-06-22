Самара, 22 июня, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Около 4,9 тысяч человек планируют переселить из 79 тысяч квадратных метров аварийного жилья в 2022 году в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

ИА REGNUM Ветхое жилье

Отмечается, что до конца 2024 года в регионе планируется расселить свыше 24 тысяч жителей из аварийного жилого фонда.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в регионе в 2021 году был перевыполнен план по вводу жилья. Было введено 1 млн 803 тысяч квадратных метров, что составляет 106% от плана на 2021 год и 129% от фактических объемов за 2020 год.