Якутск, 22 июня 2022, 18:36 — REGNUM Два центра амбулаторной онкологической помощи начали работать в Чурапчинском и Томпонском районах Якутии. Они созданы в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе правительства региона.
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В этих центрах пациенты смогут обследоваться при подозрении на наличие опухоли и проходить процедуры химиотерапии.
По его словам, центры амбулаторной онкологической помощи выполняют функции по маршрутизации пациентов на начальном этапе для дальнейшего проведения терапии и лечения. Приближенность Центров к местам проживания пациентов по мнению эксперта очень важна, поскольку в онкологии имеет решающее значение раннее выявление заболеваний. Если специализированные Центры находятся неподалеку, то поликлиники могут быстрее направлять туда пациентов.