Якутск, 22 июня, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Два центра амбулаторной онкологической помощи начали работать в Чурапчинском и Томпонском районах Якутии. Они созданы в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе правительства региона.

Tambov.gov.ru Поликлиника оформлена в стиле нацпроекта

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В этих центрах пациенты смогут обследоваться при подозрении на наличие опухоли и проходить процедуры химиотерапии.

«Открытие таких центров повышает качество и увеличивает доступность специализированной онкологической помощи для жителей районов по месту жительства», — отметил Глава Якутии Айсен Николаев.

«Пациенту это удобно — он попадает не в смешанное учреждение, а именно в центр, заточенный на оказание онкологической помощи. Такой центр обладает всеми необходимыми возможностями по диагностике и прямой связью с более крупным лечебным учреждением. Многозвенность оказания медицинской помощи от региональных до федеральных амбулаторных центров важна: федеральные центры играют большую роль в методологическом сопровождении оказания онкологической помощи», — отметил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв.

По его словам, центры амбулаторной онкологической помощи выполняют функции по маршрутизации пациентов на начальном этапе для дальнейшего проведения терапии и лечения. Приближенность Центров к местам проживания пациентов по мнению эксперта очень важна, поскольку в онкологии имеет решающее значение раннее выявление заболеваний. Если специализированные Центры находятся неподалеку, то поликлиники могут быстрее направлять туда пациентов.