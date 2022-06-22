Кишинёв, , 09:28 — REGNUM Комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве Молдавии выступает за продление режима чрезвычайного положения (ЧП) ещё на 45 дней. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Чрезвычайное положение в Республике Молдавия может быть продлено еще на 45 дней начиная с 24 июня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в стране сохраняются риски перебоев с энергоснабжением, сохранились потоки беженцев с Украины, а также вызывает обеспокоенность ситуацией на границе.

Напомним, данный режим в Молдавии ввели 24 февраля. Он позволяет властям вводить ограничения на потребление разных видов энергии, а также упрощает процедуру выделения средств из бюджета на незапланированные расходы. Кроме того, запрещены массовые акции, а работа СМИ находится под дополнительным контролем.

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