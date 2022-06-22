Манила, , 09:27 — REGNUM На сегодняшний день в общей сложности у 43 человек на территории Филиппин был выявлен вариант штамма коронавируса «Омикрон» BA.5. Об этом 22 июня рассказала на брифинге заместитель министра здравоохранения страны Мария Розарио Вергейр.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

Также она указала, что за сутки в островном государстве было выявлено 32 новых случая заражения указанным вариантом штамма SARS-CoV-2 «Омикрон».

«Воздействие этих людей (на эпидемиологическую обстановку в стране пока) не установлено, и мы все еще изучаем историю их путешествий», — сказала Вергейр.

При этом заместитель министра уточнила, что 30 пациентов из этого числа были вакцинированы от коронавируса и еще один — частично вакцинирован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки 15 260 человек с симптомами лихорадки было выявлено в Северной Корее.