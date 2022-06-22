Манила, 22 июня, 2022, 09:27 — ИА Регнум. На сегодняшний день в общей сложности у 43 человек на территории Филиппин был выявлен вариант штамма коронавируса «Омикрон» BA.5. Об этом 22 июня рассказала на брифинге заместитель министра здравоохранения страны Мария Розарио Вергейр.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

Также она указала, что за сутки в островном государстве было выявлено 32 новых случая заражения указанным вариантом штамма SARS-CoV-2 «Омикрон».

«Воздействие этих людей (на эпидемиологическую обстановку в стране пока) не установлено, и мы все еще изучаем историю их путешествий», — сказала Вергейр.

При этом заместитель министра уточнила, что 30 пациентов из этого числа были вакцинированы от коронавируса и еще один — частично вакцинирован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки 15 260 человек с симптомами лихорадки было выявлено в Северной Корее.