Южно-Сахалинск, , 09:27 — REGNUM На Сахалине продолжается сбор помощи для участников спецоперации в защиту Донбасса. Жители островного региона собрали уже 3,5 тонны грузов. Как рассказали в областном штабе ОНФ, в основном это медикаменты, написало ИА «Сахалин и Курилы».

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Интересно, что жертвуют не только большие организации, но и граждане. К примеру, один охотник сдал на днях свой коллиматорный прицел со словами «им он нужнее сейчас». То есть для жителей Сахалинской области «Своих не бросаем» это не просто лозунг какой-то. А что-то вроде образа жизни», — рассказал руководитель регионального отделения ОНФ Алексей Казанцев.

Как сообщало ИА REGNUM, очередную партию гуманитарного груза отправили из Башкирии в Донбасс.