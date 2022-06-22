Южно-Сахалинск, 22 июня, 2022, 09:27 — ИА Регнум. На Сахалине продолжается сбор помощи для участников спецоперации в защиту Донбасса. Жители островного региона собрали уже 3,5 тонны грузов. Как рассказали в областном штабе ОНФ, в основном это медикаменты, написало ИА «Сахалин и Курилы».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Интересно, что жертвуют не только большие организации, но и граждане. К примеру, один охотник сдал на днях свой коллиматорный прицел со словами «им он нужнее сейчас». То есть для жителей Сахалинской области «Своих не бросаем» это не просто лозунг какой-то. А что-то вроде образа жизни», — рассказал руководитель регионального отделения ОНФ Алексей Казанцев.

Как сообщало ИА REGNUM, очередную партию гуманитарного груза отправили из Башкирии в Донбасс.