Берн, 22 июня, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В мае Швейцария ввезла золото из России впервые после начала спецоперации на Украине в феврале, как свидетельствуют данные швейцарской таможни. Об этом 22 июня сообщает Reuters.

Золото

Швейцария является крупнейшим в мире центром аффинажа и транзита золота, а Россия — одним из крупнейших производителей золота в слитках.

Западные санкции против России до сих не были напрямую направлены на коммерческие поставки золота, но многие банки, грузоотправители и аффинажные компании перестали иметь дело с российским металлом после начала конфликта на Украине.

В мае Швейцария получила из России 3,1 тонны золота на сумму около 200 миллионов долларов, что составляет около 2-3% от общего объема импорта золота, свидетельствуют таможенные данные.

В среднем Швейцария ввозила около 2 тонн золота в месяц в течение 12 месяцев до февраля.

Что касается экспорта, то в мае поставки золота из Швейцарии в Китай снизились, а экспорт в Индию вырос до самого высокого уровня за последние шесть месяцев. Китай и Индия являются двумя крупнейшими потребителями слитков.