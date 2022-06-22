Сеул, , 09:28 — REGNUM Управляющий Банком Кореи Ли Чхан Ён совершит визит в Швейцарию, где примет участие в Генеральной ассамблее Банка международных расчётов (BIS). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ЦБ.

Здание Банка Кореи в Сеуле Me

Согласно опубликованным данным, глава Банка Кореи отправится в Базель 23 июня.

В ходе зарубежной поездки Ли Чхан Ён встретится с руководителями центральных банков ряда стран, обменяется с ними мнениями о ситуации на валютном рынке, примет участие в заседании правления BIS.

В мае текущего года Ли Чхан Ён был избран в совет директоров BIS на трёхлетний срок.