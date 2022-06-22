Брест, Белоруссия, 22 июня, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Позиции миллионов жителей России и Белоруссии едины в отношении сохранения исторической памяти. Об этом 22 июня заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

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«Сегодня здесь, на земле легендарной Брестской крепости, тысячи людей. Они пришли не потому, что кто-то сказал им прийти. Они просто не могли не быть здесь вместе с нами в четыре часа утра, в 81-ю годовщину начала великой войны и великой битвы за сохранение единого Отечества. То, что в Год исторической памяти позиции белорусского и российского руководства, миллионов россиян и белорусов едины в желании помнить, — это особо важно. Тем более важно для молодых людей», — сказал Мизинцев во время церемонии в мемориальном комплексе «Брестская крепость — герой», посвященной годовщине начала Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 22 июня на Дворцовой площади Санкт-Петербурга участники движения «Волонтеры Победы» при поддержке воспитанников Центра патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» выложили световую картину из 50 тысяч горящих свечей в память о скорбном дне начала Великой Отечественной войн.

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