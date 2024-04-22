Вашингтон, 22 июня, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал единственным российским игроком, вошедшим в символическую сборную лучших игроков Национальной хоккейной лиги сезона 2021/22. Об этом 22 июня сообщается на сайте лиги.

Андрей Пронин ИА REGNUM Вратарь Игорь Шестёркин в составе сборной России

Помимо Шестёркина, в первую команду лучших игроков вошли защитники Роман Йози («Нэшвилл Предаторз») и Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»), нападающие Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»), Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс») и Джонни Годро («Калгари Флэймз»).

Во вторую символическую сборную включены вратарь Якоб Маркстрём («Калгари Флэймз»), защитники Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Чарли Макэвой («Бостон Брюинз»), нападающие Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Мэттью Ткачук («Калгари Флэймз») и Джонатан Юбердо («Флорида Пантерз»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шестёркин признан лучшим вратарём регулярного чемпионата НХЛ и получил приз «Везина Трофи».