Пермь, , 09:20 — REGNUM В Перми суд смягчил меру пресечения бывшему заместителю председателя правительства Пермского края Елене Лопаевой, сообщает издание »Коммерсантъ».

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным СМИ, экс-чиновница заключила досудебное соглашение с прокуратурой. После дачи показаний уголовное дело передали в управление по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности ГСУ СКР. Суд рассмотрел ходатайство о продлении срока содержания под стражей и отправил фигурантку под домашний арест.

Напомним, бывшего заместителя председателя правительства Прикамья обвиняют в мошенничестве со средствами благотворительного фонда «Содействие XXI век». Речь идёт о сумме свыше 54 млн рублей.

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