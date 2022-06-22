Пермь, 22 июня, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Перми суд смягчил меру пресечения бывшему заместителю председателя правительства Пермского края Елене Лопаевой, сообщает издание «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным СМИ, экс-чиновница заключила досудебное соглашение с прокуратурой. После дачи показаний уголовное дело передали в управление по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности ГСУ СКР. Суд рассмотрел ходатайство о продлении срока содержания под стражей и отправил фигурантку под домашний арест.

Напомним, бывшего заместителя председателя правительства Прикамья обвиняют в мошенничестве со средствами благотворительного фонда «Содействие XXI век». Речь идёт о сумме свыше 54 млн рублей.