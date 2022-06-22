Цимлянский район, Ростовская область, , 09:20 — REGNUM Цимлянский районный суд Ростовской области рассмотрит уголовное дело в отношении руководителя компании «Полипласт», обвиняемого в хищении 13,5 млн рублей из бюджета. Об этом ИА REGNUM сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

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Следователи полагают, что директор компании, используя свое служебное положение и злоупотребляя доверием при выполнении работ по благоустройству центрального парка в Цимлянске, похитил бюджетные денежные средства. Обвиняемый предоставил в бухгалтерию администрации Цимлянского городского поселения документы, содержащие фиктивные данные об объёмах и стоимости выполненных работ. Сумма ущерба составила 13 млн 479 тыс. 130,42 рубля.

Материалы уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере поступило в суд.