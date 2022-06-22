Ульяновск, 22 июня, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Ульяновске стартовали мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби. Об этом сообщает администрация областного центра.

Дарья Драй ИА REGNUM Гвоздики и свечи

По данным мэрии, памятные акции открылись в ночь с 21 на 22 июня, а также утром 22 июня, в рамках которых зажгли свечи, почтили погибших героев. На площади 30-летия Победы началась всероссийская акция «Свеча памяти», куда со старого железнодорожного вокзала (именно с него ульяновцы отправлялись на фронт во время Великой Отечественной войны) автомобиль ГАЗ-67Б доставил «Огонь памяти».

В памятной акции принял участие губернатор Ульяновской области Алексей Русских и глава областного центра Дмитрий Вавилин, который напомнил, что на фронт ушли 226 тыс. ульяновцев, из них более 100 тыс. погибли.

После полудня на площади 30-летия Победы, состоится возложение цветов к Вечному огню. Минутой молчания участники мероприятия почтут память тех, кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной войны. Отдавая долг памяти погибшим воинам, торжественным маршем пройдут военнослужащие Ульяновского территориального гарнизона. В Заволжье митинг-реквием состоится на площади 50-летия Победы.

Помимо этого, памятные мероприятия пройдут в городских учреждениях культуры. В частности, будут показаны документальные фильмы, состоится конкурс стихов о войне, представлены тематические выставки, организуют виртуальную лекцию по памятникам города.