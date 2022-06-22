Кабул, 22 июня, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В результате землетрясения в юго-восточной провинции Афганистана Пактика погибли как минимум 255 человек. Об этом 22 июня сообщает местное агентство Bakhtar на своей странице в одной их соцсетей.

Землетрясение

«По меньшей мере 255 человек погибли и еще 155 получили ранения в результате землетрясения в районах Бармала, Зирук, Нака и Гаян в провинции Пактика», — говорится в сообщении.

Также указывается, согласно данным местных чиновников, число погибших в результате подземных толчков может возрасти в случае, если не будет оказана экстренная помощь пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава юго-западной зоны Красного Полумесяца Элиас Насери рассказал, что при землетрясении, которое произошло в юго-восточных афганских провинциях Пактика и Хост, погибли не менее 120 человек.